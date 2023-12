TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Publicaciones que circulan en TikTok aseguran que diario La Prensa publicó que el asesor presidencial, Manuel Zelaya, tiene un requerimiento fiscal y orden una de captura por narcotráfico y, también, que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado inocente por falta de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

Pero es falso. Se trata de un montaje que intenta suplantar a La Prensa. Además, el Ministerio Público (MP), la Secretaría de Seguridad y un editor de La Prensa, así como la esposa de JOH, Ana García, afirmaron a EL HERALDO Plus Factual que se trata de desinformación.

“Requerimiento Fiscal en contra de Manuel Zelaya por narcotráfico. Se emite requerimiento Fiscal con orden de captura. por narcotráfico en contra de Manuel Zelaya”, dice la publicación que tiene más de 30,900 visualizaciones y que circula desde el 3 de diciembre de 2023.

“Juez de sentencia declara inocente a Juan Orlando Hernández por falta de pruebas. El abogado y ex presidente de la República de Honduras es declarado inocente por el Juez Peter Kevin C. Porque la fiscalía del distrito sur de New York no presento suficiente pruebas. Se espera que el regreso del ex mandatario sea a principios del año 2024”, afirma la otra publicación que ha sido compartida más de 1,400 veces.