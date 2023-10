Además, el video viral, que es propiedad de La Prensa , y que fue sacado de contexto, se escucha una voz femenina explicando que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se disculpó con el juez del caso, Kevin Castillo , por un malentendido con relación a las fechas para la notificación de información clasificada, no con el exmandatario por falta de pruebas en su contra, como lo asevera la entrada.

Sin embargo, es falso : no es cierto que la Fiscalía se haya disculpado con el expresidente por hallarlo no culpable de narcotráfico en un juicio en Estados Unidos. Hasta el momento, el proceso legal está fijado para el 5 de febrero de 2024.

“Fiscalía del sur de Nueva York pide perdón al presidente Juan Orlando Hernández por encontrar no culpable del juicio del narcotráfico de Honduras”, dice la descripción que está sobre la publicación que tiene más de 942,000 visualizaciones y que se difundió desde, al menos, el 4 de agosto de 2023.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en TikTok un video que asegura que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se disculpó con el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández , (2014-2022), por encontrar no culpable del delito de narcotráfico en un juicio que se desarrolló en Estados Unidos.

JOH, conocido así por el acrónimo de su nombre, fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 a raíz de que la justicia de ese país lo acusa de tres cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Desde entonces, al exmandatario le han reprogramado dos veces el juicio que determinará su inocencia o culpabilidad.

El 15 de noviembre de 2022, cuando ocurrió la comparecencia para conocer si el exmandatario es culpable, fue programada para abril de 2023, por parte del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel.

Sin embargo, el 10 de enero de 2023, decidió aplazarlo y trasladarlo para el 18 de septiembre del presente año. Pero el 29 de junio de 2023, cuando se realizó la audiencia de información clasificada, el juez decidió aplazar nuevamente el juicio y fijarlo para el 5 de febrero de 2024.

EL HERALDO Plus Factual intentó comunicarse con voceros de la Corte de Nueva York para saber si se contempla una nueva fecha para el juicio contra Hernández, pero no se obtuvieron respuestas.

El juez Kevin Castel determinó además que en el juicio contra el expresidente de 54 años también se juzgará al exdirector de la Policía Nacional ,Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y el exoficial, Mauricio Pineda.

Contactada por EL HERALDO Plus Factual, la ex primera dama, Ana García, confirmó que aún no se ha celebrado el juicio por narcotráfico contra su esposo.

“Siguen trabajando en la defensa y solicitando información a la Fiscalía”, expresó a través de una conversación de WhatsApp.

“Alrededor de nuestra familia siempre circula mucha desinformación, información falsa y noticias de odio”, agregó.