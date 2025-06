Tegucigalpa, Honduras.- Los cortocircuitos de los cables eléctricos cuando se reventaban y el ruido aterrador que se escuchaba cuando la tierra se tragaba sus casas en el sector de La Reina, Protección, Santa Bárbara, está fresco en el recuerdo de más de 200 familias que perdieron todo.

Por más de dos años anduvieron como alma en pena, viviendo donde vecinos o pagando alquiler, mientras el gobierno de la presidente Xiomara Castro se olvidaba de darle continuidad a unos seis proyectos de construcción de viviendas que les prometieron a los afectados por las tormentas Eta y Iota desde la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Yeni Valle, habitante de la comunidad San Francisco de Asís, en Macuelizo, Santa Bárbara, expresó que “hace un año nos venimos para acá; primero estuvimos sin luz, pero gracias al padre Leo (Leopoldo Serrano), él hizo la caminata a Tegucigalpa (entre junio y julio de 2024) para que nos pusieran la luz y gracias a Dios ya la tenemos”.

La humilde mujer dijo a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que el padre los llevó a vivir allí porque ya no podían seguir pagando 2,000 lempiras al mes de alquiler, y como perdieron todo dormían en el piso con sus hijos “por necesidad nos pasamos, ya no dábamos para seguir pagando alquiler”.

El padre Leopoldo Serrano, un hombre de Dios, es el que se ha preocupado porque el proyecto no se pierda, y al ver que las casas ya estaban habitables —aunque no terminado todo el proyecto— determinó llevar a las familias para que las ocuparan.

Al consultarle a Yeni cómo fue el deslave en la comunidad de La Reina expresó que “no me gusta recordarlo porque eso me hace sentir mal, nosotros teníamos una casita, perdimos todo, quedamos en la calle”.