Sin embargo, es falso. Según el informe más reciente de la CEPAL, Honduras es la sexta economía de América Latina, y no la décimo séptima (en valores porcentuales) y, de acuerdo con el FMI, Banco Mundial y Statista, con base al PIB nominal y per-cápita (con valores reales y no porcentajes), se constató que las posiciones de Honduras varían entre la posición 12 y 16, y no la 17.

Además, el IV Informe de la Secretaría de Finanzas de la Deuda Pública de la Administración Central detalla que son 34,600 millones de dólares el PIB al cierre de 2023, y no 26,000 millones. Los entes como el FMI, Banco Mundial y CEPAL se basan en las cifras de la Secretaría de Finanzas.

La afirmación de la congresista se hizo en el marco de la proyección de crecimiento del 3.6% divulgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fue compartido por las autoridades hondureñas.

El equipo de verificación de EL HERALDO intentó contactar a Mejía para conocer la fuente de su afirmación, pero no obtuvo respuesta.