Guía para verificar antes de votar en las elecciones generales 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 30 de noviembre, más de 6.4 millones de hondureños están llamados a votar. Entre ellos figuran casi 700,000 nuevos electores, en su mayoría jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas.

Analistas coinciden en que este segmento puede definir quién gobernará el país en los próximos cuatro años.

La decisión de cada persona se dará en un entorno particularmente hostil a la verdad. En 2024, más de 70 países celebraron procesos electorales y en casi todos se registraron campañas de desinformación: desde rumores coordinados en redes hasta videos editados y deepfakes capaces de mostrar escenas que nunca ocurrieron o de clonar voces con mensajes que jamás fueron pronunciados.

Honduras no es ajena a esa tendencia. El simulacro electoral realizado en 584 centros de votación fue descrito como fallido por un consejero del Consejo Nacional Electoral, mientras candidatos se alían o rompen públicamente y los partidos libran una guerra de estructuras y publicidad.

En medio de la frustración por el desempleo, la inseguridad y la falta de servicios básicos, muchos ciudadanos se informan casi exclusivamente a través de redes sociales y cadenas de mensajería.

La guía para la población en general elaborada por EH Verifica y LA PRENSA Verifica parte de una idea sencilla: hoy ya no basta ver para creer. La verificación debe convertirse en un hábito cotidiano, al alcance de cualquiera con un teléfono o una computadora.

El documento propone pasos simples: buscar primero en Google y en las Zonas de Verificación de ambos diarios, desconfiar de capturas de pantalla y audios anónimos, usar la búsqueda inversa de imágenes para saber si una foto ya circuló antes y, ante la duda, no compartir y enviar el contenido al WhatsApp de verificación.

En un escenario donde las plataformas digitales son campo de batalla entre verdad y mentira, cada ciudadano que verifica antes de reenviar un mensaje ayuda a proteger su propio voto y el de los demás