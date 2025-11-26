Guía para periodistas y medios de comunicación sobre cómo verificar desinformación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En 2024, más de 70 países celebraron elecciones y más de la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas. Venezuela, México, Estados Unidos y varias democracias europeas enfrentaron un mismo problema: campañas de desinformación electoral que mezclaron rumores en redes, encuestas falsas, videos manipulados y contenidos generados con inteligencia artificial.

Honduras entra en su propia contienda del 30 de noviembre con más de 6.4 millones de votantes habilitados y cerca de 700,000 nuevos electores.

El proceso está marcado por un simulacro que un consejero del Consejo Nacional Electoral calificó como fallido, por alianzas y rupturas entre candidaturas presidenciales y por una ciudadanía golpeada por el desempleo, la inseguridad y las carencias en servicios básicos.

En ese escenario, los medios y periodistas hondureños están llamados a algo más que reproducir el ruido de las redes.

La guía para periodistas y medios elaborada por EH Verifica y LA PRENSA Verifica plantea el fact-checking no como una sección aislada, sino como una disciplina diaria integrada en el flujo de producción.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La caja de herramientas que acompaña el documento reúne buscadores generales y especializados, la Zona de Verificación de ambos diarios, plataformas para rastrear imágenes y videos (como las búsquedas inversas o InVID) y recursos para analizar la circulación de contenidos en redes sociales mediante servicios como Botometer, Botosentinel, Hoaxy o URL Scan.

El texto propone protocolos mínimos: ninguna imagen sensible sin búsqueda inversa, ninguna acusación grave sin contraste documental, ningún rumor electoral replicado en titulares sin contexto y sin evidencia.

También insiste en documentar el proceso de verificación y explicarlo al público, como una forma de reconstruir la confianza en el periodismo.

Ante una audiencia que se informa mayoritariamente por redes y mensajería, asumir la verificación como cultura de redacción es la principal diferencia entre medios que amplifican bulos y medios que ayudan a desactivarlos.