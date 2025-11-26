Guía de verificación para docentes y estudiantes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras llega a las elecciones generales del 30 de noviembre con más de 6.4 millones de personas habilitadas para votar y casi 700,000 nuevos electores, muchos de ellos estudiantes de último año de colegio y jóvenes universitarios.

Analistas coinciden en que este grupo puede inclinar la balanza y definir quién será el próximo presidente o presidenta del país.

El reto es que esta generación votará en medio de una avalancha de desinformación. En 2024, más de 70 países fueron a elecciones y más de la mitad de la población mundial pasó por las urnas.

En casi todos los procesos, el denominador común fue el mismo: campañas de bulos, encuestas manipuladas, rumores en redes sociales y, cada vez más, deepfakes capaces de fabricar escenas que nunca ocurrieron y voces que nunca fueron pronunciadas.

En Honduras el panorama no es distinto. Un consejero del Consejo Nacional Electoral calificó como fallido el simulacro realizado en 584 centros de votación, mientras los partidos protagonizan alianzas, rupturas y confrontaciones públicas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Frente a un clima de desconfianza y cansancio ciudadano, la verificación se vuelve una disciplina imprescindible dentro del aula.

La guía para docentes y estudiantes elaborada por EH Verifica y LA PRENSA Verifica propone incorporar el fact-checking como práctica cotidiana en colegios y universidades.

A través de una “caja de herramientas” organizada en buscadores, verificación de imágenes y videos y análisis de redes sociales, el material explica cómo investigar afirmaciones virales, reconstruir el origen de una fotografía, revisar si un video fue sacado de contexto o identificar patrones sospechosos en plataformas como X, Facebook o TikTok.

Más que enseñar a repetir el término fake news, la guía invita a desarrollar escepticismo informado: dudar, buscar, contrastar y documentar.

En un contexto donde el hondureño promedio se informa y se entretiene en las mismas redes, formar estudiantes capaces de verificar por sí mismos es una forma concreta de proteger el voto y fortalecer la democracia.