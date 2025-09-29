Luis Redondo erra: la Ley Electoral, no la Constitución, regula sustituciones

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, aseguró que, en caso de renuncia o muerte de candidatos a cargos de elección popular, estos deben ser sustituidos por quienes quedaron en lista como suplentes o dentro del mismo movimiento, citando la Constitución. "Si hay un reemplazo, una muerte o una renuncia (candidatos a cargos de elección popular) (...) de acuerdo a la Constitución de la República, es que participen los que quedaron haciendo fila de los demás movimientos; ningún otro ciudadano", afirmó (desde el minuto 4:20 del siguiente video).

La aseveración es falsa. La Ley Electoral, no la Constitución, regula el procedimiento de sustitución de candidaturas tanto en elecciones primarias como generales. EH Verifica solicitó comentarios a Redondo, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.

Procedimiento

El artículo 213 de la normativa electoral establece que, en caso de renuncia, muerte o inhabilidad, la autoridad partidaria debe designar el reemplazo y presentarlo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su aprobación.