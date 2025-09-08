Ley Electoral permite a candidatos perdedores en primarias postularse a otros cargos dentro del mismo partido

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, afirmó que la Ley Electoral no permite que un candidato que haya participado en las elecciones primarias de un partido y no haya resultado ganador se postule para un cargo de elección popular en ningún otro partido durante el mismo proceso electoral. “La ley (Electoral) es clara; no permite que un candidato que ha participado y perdido (en las primarias) pueda ocupar un puesto en ningún partido político durante el mismo proceso electoral" (sus declaraciones se pueden escuchar a partir del minuto 9:15 del siguiente video). Redondo hizo esta declaración sobre la posibilidad de incluir a Jorge Cálix como candidato a diputado para el Congreso Nacional.

Sin embargo, su aseveración es falsa. La Ley Electoral no prohíbe que un precandidato que haya perdido en las elecciones primarias se postule a otro cargo distinto al que participó, siempre que sea dentro del mismo partido y que exista una vacante que la autoridad partidaria inscriba ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que la ley prohíbe es que un aspirante perdedor en primarias participe como candidato en otro partido durante el mismo proceso electoral. Asimismo, un aspirante que haya perdido en primarias no puede postularse nuevamente para el mismo cargo dentro del mismo proceso electoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. EH Verifica preguntó a Redondo sobre su declaración, pero al cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Sí es permitido, pero con condiciones

El artículo 115 de la Ley Electoral de Honduras, referente a las prohibiciones de los partidos políticos en el numeral 10, establece que no se puede inscribir como candidato a ningún cargo de elección popular a una persona que haya participado en otro partido durante el mismo proceso electoral. Esto significa que, si un aspirante ya compitió en las elecciones primarias de un partido y perdió, no puede postularse por otro partido para el mismo período electoral, sin importar el cargo de elección popular al que aspire, ya sea una diputación, una alcaldía u otras posiciones. No obstante, la normativa electoral sí permite que el aspirante pueda postularse a otro cargo de elección popular dentro del mismo partido, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la disponibilidad de un puesto en la planilla. El inciso 10 del artículo 115 señala textualmente: “Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral”. Por su parte, el artículo 213 referente a la inscripción de candidatos de partidos políticos dice textualmente: "en caso de renuncia o muerte de un candidato inscrito, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente.

Contexto histórico

En 2013, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras emitió una resolución que permitió la inscripción de candidatos que habían participado en las elecciones primarias de un partido y buscaba postularse en las elecciones generales. Esto derivó en el caso de Ricardo Álvarez, quien, tras perder en las primarias del Partido Nacional, fue inscrito como candidato a designado presidencial en las elecciones generales. En ese sentido, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, respaldado por la resolución de la CSJ, inscribió a Álvarez y a otros 147 aspirantes que participaron en las primarias y resultaron perdedores, permitiéndoles nuevamente participar en las elecciones generales de 2013. Con la reforma de 2021, la Ley Electoral reguló estos casos y prohibió que aspirantes de los diferentes cargos de elección popular participaran en diferentes partidos tras resultar perdedores en las elecciones primarias.

Expertos lo ratifican