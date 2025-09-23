Cumbre 2025 urge fortalecer el fact-checking y las alianzas

Tegucigalpa, Honduras.- La Cumbre Mundial sobre Desinformación 2025 cerró con una conclusión rotunda: fortalecer el fact-checking y las alianzas es condición para resguardar la democracia, una recomendación clave a 68 días de las elecciones hondureñas.
El evento (virtual, gratuito y con traducción simultánea en español, inglés y portugués) reunió a más de 2,500 inscriptos de 118 países y más de 35 entidades globales.
En la apertura y el cierre, expertos, organismos y medios coincidieron en un llamado común: acelerar la verificación, alfabetizar a las audiencias y coordinar respuestas multilaterales.
Grupo OPSA, a través de EL HERALDO Verifica y LA PRENSA Verifica, participó como media partner oficial. Fue un hito para Honduras, Centroamérica y el Caribe, que aseguró representación de la región y ratificó el liderazgo de ambos equipos en el combate a la desinformación.
La alianza, negociada desde GlobalFact en Río de Janeiro, confirma metodologías transparentes y la certificación internacional de LatamChequea.
Defender y sumar
“El fact-checking no se abandona”, advirtió Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica de Brasil. “No debemos rendirnos ni ceder terreno a los desinformadores, y no serán ellos los que van a definir lo que hacemos”, agregó.
La Cumbre respaldó esa defensa de identidad profesional, clave frente a campañas que buscan desacreditar a los verificadores.
Desde la academia, Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra y de Iberifier pidió combinar respuestas reactivas con acciones proactivas de alfabetización.
“Las respuestas a la desinformación deben combinar acciones reactivas con respuestas proactivas destinadas a alfabetizar a los ciudadanos para interactuar críticamente”, dijo.
La construcción de ciudadanía crítica emergió como política pública prioritaria, planteó.
La dimensión tecnológica ocupó un lugar central. “Cuando las mentiras viajan más rápido que la verificación, la confianza pública y la seguridad peligran”, alertó Sara Estévez, ingeniera en procesamiento de lenguaje natural (NLP) de Newtral.
Con inteligencia artificial (IA) generativa y plataformas acelerando la comunicación, la coordinación entre medios, verificadores y sociedad civil es vital para reducir ventanas de daño.
Problema, pero con respuestas
“La desinformación es un problema sistémico que exige respuestas combinadas”, sostuvo Javier Martín (Fundación Haz).
El programa (conferencias, paneles, demostraciones y rondas de proyectos) integró financiamiento, estándares, sostenibilidad y cooperación entre regiones.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Agencia Lupa, Fundación Gabo, WAN-IFRA, entre otros, compartieron rutas para fortalecer el ecosistema.
El debate cruzó salud, clima y seguridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el rol del periodismo científico para contrarrestar rumores dañinos, mientras que la UNESCO, junto a Science Feedback y Climate Action Against Disinformation, abordó la desinformación climática.
Antonio Baquero, del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCPR, por sus silas en inglés) conectó el fenómeno con el crecimiento del crimen: “Las fake news no son solo políticas; están en la base del crimen que más está creciendo en todo el mundo”.
La organización estuvo a cargo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Proyecto Desconfío (Argentina) y la Fundación para el Periodismo (Bolivia), con Google News Initiative y FIU como sponsors, y Agencia Lupa y Fundación Gabo como main partners.
En dos jornadas (17 y 18 de septiembre), más de 1,900 personas únicas se conectaron el primer día, con picos de hasta 500 asistentes simultáneos.
La Cumbre anunció pasos concretos: redes de colaboración, un impulso para crear un Fondo de investigación sobre desinformación en la región y continuidad de instancias de intercambio.
Para Grupo OPSA, el media partnership consolida a EL HERALDO Verifica y LA PRENSA Verifica como referentes regionales, eleva estándares y abre nuevas alianzas.
El mensaje final fue inequívoco: más verificación, más alfabetización y cooperación sostenida para proteger la democracia de cara a las elecciones generales de Honduras, que son el 30 de noviembre.