Cumbre 2025 urge fortalecer el fact-checking y las alianzas

Tegucigalpa, Honduras.- La Cumbre Mundial sobre Desinformación 2025 cerró con una conclusión rotunda: fortalecer el fact-checking y las alianzas es condición para resguardar la democracia, una recomendación clave a 68 días de las elecciones hondureñas. El evento (virtual, gratuito y con traducción simultánea en español, inglés y portugués) reunió a más de 2,500 inscriptos de 118 países y más de 35 entidades globales. En la apertura y el cierre, expertos, organismos y medios coincidieron en un llamado común: acelerar la verificación, alfabetizar a las audiencias y coordinar respuestas multilaterales. Grupo OPSA, a través de EL HERALDO Verifica y LA PRENSA Verifica, participó como media partner oficial. Fue un hito para Honduras, Centroamérica y el Caribe, que aseguró representación de la región y ratificó el liderazgo de ambos equipos en el combate a la desinformación. La alianza, negociada desde GlobalFact en Río de Janeiro, confirma metodologías transparentes y la certificación internacional de LatamChequea.

Defender y sumar

“El fact-checking no se abandona”, advirtió Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica de Brasil. “No debemos rendirnos ni ceder terreno a los desinformadores, y no serán ellos los que van a definir lo que hacemos”, agregó. La Cumbre respaldó esa defensa de identidad profesional, clave frente a campañas que buscan desacreditar a los verificadores. Desde la academia, Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra y de Iberifier pidió combinar respuestas reactivas con acciones proactivas de alfabetización. “Las respuestas a la desinformación deben combinar acciones reactivas con respuestas proactivas destinadas a alfabetizar a los ciudadanos para interactuar críticamente”, dijo. La construcción de ciudadanía crítica emergió como política pública prioritaria, planteó. La dimensión tecnológica ocupó un lugar central. “Cuando las mentiras viajan más rápido que la verificación, la confianza pública y la seguridad peligran”, alertó Sara Estévez, ingeniera en procesamiento de lenguaje natural (NLP) de Newtral. Con inteligencia artificial (IA) generativa y plataformas acelerando la comunicación, la coordinación entre medios, verificadores y sociedad civil es vital para reducir ventanas de daño.

Problema, pero con respuestas