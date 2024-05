En diciembre de 2022 , mediante un informe de inspección realizado por el personal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), se proponía la intervención gradual de la empresa por parte del Estado a raíz de una ”gestión irregular”.

El informe estipula que el contrato de arrendamiento de la red a Belco cuenta con opción a compra, y bajo una duración de diez años, que la municipalidad de Guanaja le otorgó desde el 5 de octubre de 1985.

Asimismo, se le brindó un contrato de concesión, el 20 de enero de 1998, y se presume una prórroga tácita hasta 2018, según hallazgos del órgano desconcentrado.

En la inspección también se determinó que la licencia de operación de Belco no fue renovada en 2018 y que la empresa desde hace tiempo había ofrecido a la ENEE una remuneración por sus activos no amortizados (inversiones que no han sido pagadas por la tarifa eléctrica según avalúo de la CREE), conforme al artículo 7 de la Ley General de la Industria Eléctrica.

Además, se constató que operan sin registro como agente de la CREE, y sin un pliego tarifario adecuado, haciendo cobros excesivos, lo que ha generado múltiples denuncias debido a la baja o nula calidad del suministro eléctrico, señala el control elaborado por el ente.

Según Virgilio Padilla, comisionado presidente de la CREE, la intervención es necesaria para “normalizar el servicio y proteger a los habitantes de Guanaja”, al aseverar que no se sabe exactamente la tarifa que cobra la empresa distribuidora.

“Belco no tiene concesión ni licencia, y no ha hecho el trámite necesario, como si alguien tuviera una pulpería sin permiso de operación. La alcaldía lo interviene. Nosotros hemos intentado con Belco, pero no tienen un pliego tarifario y no se sabe qué tarifa cobran. No puede seguir así”, puntualizó.

Eduardo Facussé, presidente de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se mostró a favor de la aplicabilidad de la normativa por parte del Estado, pero recomendó el diálogo para evitar acciones que afecten la inversión en el país.

“Si bien existen razones suficientes y legalidad en cuanto a lo actuado en el caso del problema de energía en Guanaja, la figura de INTERVENCIÓN desmejora el frágil clima de inversión del país. Como están demostrando con las adendas, el mejor camino siempre es el diálogo”, argumentó.