¿Cumple Virgilio Padilla con los requisitos para ser presidente de la CREE?

“No me parece acertado su nombramiento en un área tan delicada, no teniendo el conocimiento”, escribió en Twitter la diputada Ligia Ramos .

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sectores de la sociedad han cuestionado el nombramiento de Virgilio Padilla como presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) porque supuestamente no cumple con los requisitos para ejercer el cargo.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus verificó cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para que pueda ser parte de la comisión de la CREE.

La función de la CREE, según el gobierno, es para mejorar la prestación de los servicios en el sector eléctrico, a través de una gestión regulatoria, fiscalizadora, eficiente y transparente.

Una de sus tareas claves es la regulación de la tarifa de la energía eléctrica, desde el cálculo hasta vigilar su aplicación.

La Ley General de la Industria Eléctrica de Honduras, en el artículo 2, inciso C, establece que son seis los requisitos que debe cumplir un individuo para integrar la comisión.

“Ser de nacionalidad hondureña, ser profesional universitario, especialista en la materia, no tener relación con empresas asociadas al subsector eléctrico, no tener cuentas pendientes con el Estado, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no ser miembro de juntas directivas, empleado o funcionario de empresas supervisadas por la CREE o empresas relacionadas”, indica la Ley.