“Sin experiencia y sin conocimiento”: polémica tras nombramiento de Virgilio Padilla en la CREE

Sin embargo, aclaró que “no tengo nada en contra de Rafael Padilla, y aun siendo de mi partido, no me parece acertado su nombramiento en un área tan delicada, no teniendo el conocimiento. La refundación también necesita técnicos, no solo políticos”.

”Me siento preocupada”, externó la diputada por esta decisión que se exteriorizó el pasado viernes.

Además, el jefe del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, negó tener incidencia en la decisión de nombrar a Padilla en el cargo. “En el mes de enero, Rafael Padilla forma parte de una lista de40 personas que yo le pasé a la presidenta para que fuera ubicada en alguno de los puestos disponibles, pero no lo nombraron en ninguno de los puestos. También la lista la conoció el asesor, “Mel” Zelaya, porque ambos fueron signatarios del acuerdo que hicimos los dos partidos en octubre, no lo habían nombrado... Pero ahora que lo nombraron lo hicieron unilateralmente. La decisión la tomaron ellos, a mí no me consultaron absolutamente nada”, aseguró.



Por su parte, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), protestó de que la juramentación no es conforme a ley y que la ostenta alguien sin conocimiento y sin experiencia.

”Con la juramentación de un profesional sin experiencia y sin conocimiento mínimo en la materia como nuevo Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)”, escribieron en la cuenta de Twitter del CIMEQH.

Asimismo, adjuntan algunos de los requisitos de los que se necesitan para asumir este puesto, entre los que se pide, según la ley, es “ser especialista en la materia”.