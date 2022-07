¿Otros países aplican una vacuna contra el dengue?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada oficialista Beatriz Valle consultó vía Twitter al secretario de Salud, José Manuel Matheu, por qué en Honduras no se aplica la vacuna contra el dengue llamada Dengvaxia.

“Estimado @DrMatheu144, fíjese que hoy me he dado cuenta de que existe una vacuna contra el dengue, #Dengvaxia. La misma ha sido aprobada para gente que ya ha tenido dengue y está disponible en Guate, ES, CR, México, entre otros. ¿Por qué Honduras no usa esta herramienta?”, escribió.