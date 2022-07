¿Llamada al 911 registra a migrantes que fallecieron en un tráiler en Texas pidiendo auxilio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en diferentes redes sociales un audio de una llamada en la que un supuesto migrante pidió ayuda al 911 estadounidense previo al macabro hallazgo de 53 indocumentados asfixiados dentro de un contenedor de un tráiler en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio.

En el audio se distingue la voz de una mujer haciendo una serie de preguntas y la de un hombre diciendo que está junto con otras personas atrapadas en un camión.

“Auxilio, estamos muriendo, somos como 80 personas. No vemos nada, estamos dentro de una pipa. No tenemos oxígeno, el camión está parado, se me hace que está al lado de la carretera... se escuchan carros”, se puede apreciar en el audio.

Click aquí para escuchar el audio.

El audio circuló desde el martes 28 de junio de junio, un día después de la tragedia, considerada de las más graves de los últimos tiempos.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si el audio que circula en redes sociales es de una de las víctimas de la tragedia.