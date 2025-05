Netanyahu no ha sido declarado “criminal de guerra” por la Corte Penal Internacional

La Corte no ha declarado culpable ni ha emitido sentencia para Netanyahu, a quien el tribunal ordenó su arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad el 21 de noviembre de 2024.

La CPI emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza, entre octubre de 2023 y mayo de 2024.