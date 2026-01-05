Video en el que Bukele afirma haber participado en el plan de captura de Maduro es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales, especialmente en TikTok, se ha viralizado un video en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente afirma haber participado junto con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un plan para capturar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, se trata de un deepfake: un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA). El fragmento corresponde a una comparecencia pública del presidente salvadoreño, realizada el 29 de junio de 2022, y no guarda relación con la supuesta detención del mandatario venezolano. "Me alegra anunciar que nuestra operación en conjunto con Donald Trump fue todo un éxito. ¿Qué les parece el regalo que les dio El Salvador junto a los Estados Unidos a los venezolanos?", dice presuntamente Bukele en un video de TikTok, compartido más de un millón de veces desde el 4 de enero de 2026.

El 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una operación en territorio venezolano que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Así lo anunció el mandatario estadounidense, Donald Trump. La acción militar incluyó ataques aéreos dirigidos en Caracas y otras zonas del país. Tras la intervención, Maduro fue trasladado fuera de Venezuela, bajo custodia de la unidad élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos, especializada en operaciones tácticas de alto riesgo. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se espera que el exmandatario enfrente cargos por narcoterrorismo y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Estas acusaciones se sustentan en investigaciones previas del organismo federal. Maduro fue llevado a una instalación de máxima seguridad en el centro de detención federal de Brooklyn, Nueva York, desde donde compareció este lunes ante un tribunal federal junto a su esposa. Durante la audiencia, ambos se declararon "no culpables" de todos los cargos federales presentados en su contra.

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google, realizada a partir de un fotograma clave del video, permitió ubicar el material original en el canal de YouTube Solo en El Salvador, publicado el 29 de junio de 2022. En su intervención, Bukele informó sobre las medidas a implementar tras el atentado contra tres policías en el municipio de Santa Ana. La conferencia se llevó a cabo en un contexto temporal distinto al de la supuesta captura de Nicolás Maduro, la cual se sitúa el 3 de enero de 2026. Además, un análisis técnico realizado con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en identificar audios hechos con IA, arrojó una medición de 17/100, lo que según su escala, indica que se trata de un video ultrafalso (por su traducción en español).