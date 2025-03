En este video habla un pasajero de otro vuelo, no un supuesto capitán del avión accidentado en Roatán

Al realizar una búsqueda inversa con una captura de pantalla del video viral, usando la extensión de Google Chrome, InVid We-Verify, se encontró una publicación de EL HERALDO, titulada “Fabián Fúnez revela que le cancelaron vuelo a la Mosquitia por fallas en la aeronave que sufrió accidente en Roatán”, del 19 de marzo.

En la entrevista Fúnez relata que su vuelo hacia la Mosquitia fue cancelado y que, supuestamente, le tocaba viajar en el mismo avión que sufrió el accidente en la isla del Caribe hondureño. Comentó que escuchó que el avión tenía “defectos en el motor de arranque y el tren de aterrizaje".

Se retiró del aeropuerto Golosón de La Ceiba a las 4:00 de la tarde, dos horas antes del accidente que dejó 12 muertos en Roatán, explicó.

“Nos dicen que le van a dar mantenimiento (al avión) y que vamos a salir al día siguiente, tipo 6:00 de la mañana. Nos mandaron a un hotel (...) Yo me voy a dormir, y cuando me levanto, me doy cuenta de lo que pasó. Jamás me imaginé que iban a tener el valor de levantar eso (el avión) sabiendo los problemas que tenía”, expresó a medios de comunicación.