Es falso que el secretario de Seguridad dijera que Honduras es de los países más seguros

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que atribuye a Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, una supuesta declaración en la que afirma que el país es uno de los mejores en materia de seguridad y en el combate contra las maras, las pandillas y el crimen organizado. Sin embargo, no hay evidencia pública que confirme que Velásquez haya pronunciado esas palabras. “Siempre lo dije Honduras no tiene nada que envidiarle a El Salvador y su presidente Bukele somos uno de los mejores países en temas de seguridad y combate al crimen organizado, maras y pandillas en 70 días verán los resultados”, es (literalmente) la presunta declaración del funcionario que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 29 de octubre.

El bulo circula en momentos en que el Congreso Nacional de Honduras aprobó , el 27 de octubre de 2026, un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientado a endurecer las sanciones contra las maras, las pandillas y otras estructuras vinculadas al crimen organizado. Entre las principales modificaciones figura el aumento de las penas de prisión para integrantes de organizaciones consideradas terroristas, que pasan de un rango de 15 a 20 años a condenas de entre 30 y 40 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las reformas también contemplan la prisión perpetua para cabecillas y otros responsables de estas estructuras, así como restricciones a los beneficios de libertad condicional y preliberación para determinados delitos. Además, introducen cambios en los procedimientos de investigación y persecución penal, entre ellos la ampliación a 48 horas del plazo de detención en los supuestos contemplados para investigaciones complejas y la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en circunstancias excepcionales previstas por la normativa.

Nada lo prueba