FFH no demandará a selección de tiktokers por usar uniforme oficial de la H

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales afirma que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) supuestamente prepara una demanda contra creadores de contenido hondureños por vestir indebidamente el uniforme de la Selección Nacional. Sin embargo, esto es falso. La FFH desmintió la narrativa viral y aclaró que el uso del uniforme no representa ningún problema legal, ya que la indumentaria está disponible para todas las personas en su tienda oficial. “Federación Hondureña de Fútbol prepara demanda contra los Tik-Tokers Catrachos por uso indebido de logos y uniformes de la Selección Nacional de Honduras”, dice textualmente el texto sobrepuesto en la publicación de TikTok, difundida el 19 de agosto de 2025, con más de 220 compartidos.

El 16 de agosto de 2025, tiktokers de Honduras y El Salvador disputaron un partido amistoso de fútbol que reunió a creadores de contenido de ambos países. La revancha está programada para el próximo 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El organizador del evento y creador de contenido, Supremo, anunció en sus redes sociales que una joyería se convirtió en su primer patrocinador del evento, cuya marca fue incorporada en la parte frontal de los uniformes.

No hay demanda

Una búsqueda con palabras clave en Google “Federación de Fútbol de Honduras + demanda + tiktokers + uniforme” mostró una publicación de la cuenta oficial de la FFH en Facebook, realizada el 19 de agosto de 2025. En ella, la entidad niega acciones legales contra tiktokers por usar el uniforme de la Selección. El posteo dice: “Informamos a nuestra afición y público en general que la versión que está circulando en redes sociales es falsa. El uniforme de la Selección Nacional está al alcance de todos los hondureños, en las tiendas de nuestro fiel patrocinador DIUNSA”.