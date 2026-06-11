Infantino no anunció la suspensión de partidos del Mundial en México: es un video de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunciando la cancelación de los partidos del Mundial 2026 programados en México, debido a las manifestaciones registradas en ese país. Es falso. La secuencia fue manipulada con inteligencia artificial (IA) a partir de una entrevista que Infantino concedió en marzo pasado. Al video también le añadieron un audio con su voz clonada. “¡Infantino y la FIFA acaban de anunciar que los partidos que se disputarán en México ya no se realizarán por los altercados y la inseguridad!”, dice textualmente una publicación en TikTok, compartida más de 8,500 veces desde el 6 de junio de 2026.

El Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica correspondiente al grupo A, en el arranque del torneo de selecciones más importante del fútbol mundial. Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA se disputará de manera conjunta en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, contará con la participación de 48 selecciones nacionales, una ampliación significativa respecto a las 32 que compitieron en las ediciones anteriores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará “en paz”, pese a una serie de protestas protagonizadas principalmente por maestros en Ciudad de México, quienes exigen, entre otras demandas, un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. Las manifestaciones comenzaron el 1 de junio y, desde entonces, se han registrado diversos incidentes en la capital mexicana, entre ellos el derribo de varias figuras de la exposición “Gigantes del fútbol” y el ingreso de manifestantes a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). México será una de las sedes del Mundial 2026 y albergará 13 de los 104 partidos programados para el torneo. De ellos, cinco se disputarán en Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Jalisco.

Audio de IA

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral encontró la secuencia original publicada en el canal de YouTube de Univision, en el que aparece Gianni Infantino en una entrevista, del 29 de marzo de 2026. Tras revisar la grabación completa, se constató que el presidente de la FIFA no afirma en ningún momento que los partidos programados en México serán cancelados ni hace declaraciones sobre supuestos problemas de seguridad que obliguen a modificar la sede del torneo.

Para verificar la autenticidad del audio, EH Verifica extrajo la pista de sonido del video que circula en redes sociales y la analizó con la herramienta de detección de contenido generado por inteligencia artificial de ElevenLabs. El resultado arrojó una probabilidad del 84% de que el audio haya sido creado mediante IA.

Un análisis visual realizado por EH Verifica identificó indicios de manipulación digital en el video. Aunque los movimientos de la boca parecen estar sincronizados con la voz atribuida a Gianni Infantino, estos no coinciden con las expresiones ni con el contenido de la entrevista original, lo que sugiere una alteración audiovisual. Para profundizar en la verificación, el material fue sometido a la herramienta de detección de contenido manipulado mediante inteligencia artificial de Hive Moderation, la cual arrojó una probabilidad del 85% de que la grabación haya sido alterada.