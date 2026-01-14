Falsa la exigencia policial sobre dos tiras y placa en chalecos de motociclistas

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte gráfico, supuestamente atribuido a la Policía Nacional, que detalla las disposiciones reglamentarias sobre el uso obligatorio del chaleco reflectivo para motociclistas en el país. Entre los elementos mencionados en la imagen están el uso de dos cintas reflectivas y un portaplaca especial. No obstante, es falso. La Policía Nacional confirmó a EH Verifica que el arte gráfico no fue elaborado ni difundido por la institución. “El chaleco debe de llevar dos (2) cintas las cuales deberán de ser cosidas con una tela color plata retrorreflectiva o cualquier otro distintivo de color anaranjado, rojo o blanco”, dice literalmente parte del contenido viral difundido en Facebook desde el 13 de enero. Y agrega (textualmente) al final: “El chaleco deberá tener un depósito o porta placa en la parte dorsal”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La normativa exige únicamente el uso del chaleco con cintas reflectantes, sin especificar cantidad de cintas ni la inclusión de una placa visible. Aunque la disposición existe desde 2015, su obligatoriedad comenzó el 7 de enero de 2026, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los conductores, especialmente durante la noche, y reducir los accidentes de tránsito. El decreto permite que el distintivo sea de color anaranjado, rojo o blanco. Sin embargo, José Hernández, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), aclaró que el color que debe utilizarse es el anaranjado, en cumplimiento de estándares internacionales en seguridad vial, no por una disposición interna. Las autoridades también informaron que el incumplimiento de la medida será sancionado con una multa de hasta 400 lempiras, al ser considerada una falta leve.

Contenido falso