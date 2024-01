TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Difundieron en TikTok un video del expresidente Juan Orlando Hernández, en el que supuestamente dijo que estudió un doctorado en psicología, abrió su consultorio para aconsejar a las personas y llevó a David Chávez, presidente del Partido Nacional, para que lea los comentarios.

Sin embargo, es un deepfake (contenido creado con inteligencia artificial): las imágenes del video en el que aparece JOH ocurrieron cuando se despidió de su cargo como presidente de Honduras, en enero de 2022, mientras que el audio fue generado con Inteligencia Artificial (IA).

También, la escena del clip, en la que aparece David Chávez leyendo un comentario, no tiene relación y el video original fue publicado en su perfil de TikTok el 5 de diciembre de 2023, en un contexto diferente al que aparece en la secuencia viral.

“Bienvenidos a mi consultorio. Acabo de sacar un cursito de doctorado en psicología y les vengo a aconsejar y a ayudar con cualquier problemita que tengan. Y para leer los comentarios traje a mi amigo David Chávez. Adelante, David, puedes empezar a leer”, se escucha en los primeros 14 segundos del video que circula desde el 15 de enero de 2024, y ha sido visualizado más de 15,500 veces.

Posteriormente, continúa David Chávez, “Hola a todos. Pues aquí estoy. Bueno, no lo voy a decir dónde estoy, pero aquí estoy. Después de leer el comentario, me siento como que estoy en equiscero da dinero cuando la modelo se pone a leer comentarios. Hola, mi Lord. Quería pedirle un consejo. Ya que usted es un latínlover, y como pasa encerrado, no tiene nada que hacer. Mi problema es que mi mujer me engañó con mi mejor amigo. ¿Qué me aconseja? ¿Me busco otra? ¿O le sigo insistiendo?”.

“Yo, como un experto en el amor, te puedo aconsejar... en que luches por ella. Si tu esposa se fue con tu amigo, seguramente fue porque cuando hacían el chiquichiqui no sonaba como chancleta mojada. Eso les gusta a ellas. Tienes que acariciarla y decirle cositas chanchas. La tomas de la mano y le dices: amor mío, nalgas de otro, voy a luchar por tu amor. Deja de ser bolo también. Las mujeres quieren un hombre atento, no uno que pase chupando todos los días. Verás que con mis consejos la podrás recuperar. Y si eso no pasa, pues ahí sí te digo que te busques otra. Espero haberte ayudado y ya saben, pobres, si necesitan algún consejo, aquí estoy para ustedes. Ya me voy, hoy es viernes de ver Pasión de Gavilanes aquí en la cárcel. Saludos”, dice la parte final del clip.