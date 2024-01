TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en las redes sociales un audio acompañado de un video que supuestamente el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) grabó desde la cárcel para expresar que un compañero de celda le robó el corazón, que aprendió ballet y que desea ser otra vez el mandatario de Honduras, entre otras cosas.

Sin embargo, nada prueba que JOH, conocido así por el acrónimo de su nombre, grabó un audio y video desde la cárcel en la que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos.

En la actualidad, existen herramientas de inteligencia artificial (IA) que imitan la voz de personajes, incluyendo la de JOH, que también permiten que los usuarios puedan recrearlos.

EL HERALDO Plus Factual probó con uno de los software y obtuvo un resultado parecido al que circula en redes sociales.

“Hola, ¿cómo han estado? Los extraño mucho. Esto no ha sido fácil, pero afortunadamente aquí adentro encontré el amor. Ya hablé esto con Ana y me dijo que estaba bien, que no me quería ver solo acá. Yo también le dije: mirá, amor, porque no te conseguís un chavalo. Pero ella me ama a mí y yo la amo a ella. Ha sido toda una aventura estar aquí adentro, no ha sido fácil, pero tengo la esperanza y confío en mi inocencia. Aquí la paso bomba: pasamos jugando yackser, villar, fútbol; a veces me dan la pelota de básquet cuando jugamos; cuando salga creo que puedo ser jugador de básquet profesional”, se escucha los primeros 41 segundos del video que circula desde el 20 de diciembre de 2023 y ha sido compartido más de 7,000 veces en TikTok.

Y sigue: “He aprendido a cocinar, he aprendido ballet y sé hacer tangas de crochet. Si quieren hacer pedidos, comuníquese con Ana, que les dará toda la información. Y yo sé que quieren saber quién me robó el corazón aquí adentro: su nombre es Bogani, de Uganda, y es mi compañero de celda y les manda saludos a todos ustedes. Hay días en los que me dan ganas de comer tamal, una buena baleada, pero por una venganza de delincuentes estoy acá. Tengo fe en que pueda salir pronto porque ya los quiero ver y, si me lo permite, ser de nuevo su presidente. Recuerden que los quiero mucho. Siempre pienso en ustedes. Les deseo feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad prosperó año y felicidad a wanna wish tu a merry christmas”.