EL HERALDO Plus entró a este nuevo recinto cuando estaba en proceso de construcción, comprobando que cada uno de los reos tendría su propia cama, cada celda tiene su propia ducha y servicio, con ingreso de agua.

Tegucigalpa, Honduras.- “Aquí es como estar en máxima, queremos ventiladores, nos dan agua sucia, nos estamos enfermando, no hay medicamento, queremos mejor alimentación”, este es el rosario de quejas de los privados de libertad que ya fueron trasladado al nuevo módulo de mínima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Lo cierto es que en el nuevo módulo de Támara, llamado Sentenciados 1, los privados de libertad no tienen acceso a energía eléctrica, a conexiones de televisión por cable o internet, tampoco se pueden pasear con libertad y mucho menos se pueden apoderar de espacios para construir “habitaciones VIP” y lucrativos negocios.

Otro dijo que muchos trabajaban en los talleres de Támara haciendo cosas para poder sobrevivir y ayudarles a las familias, pero ya no pueden salir, “no sabemos qué paso con nuestras herramientas en los talleres”, se quejaron.

“No nos han dado nada, no hay kit de aseo, ni agua para beber tenemos, el agua que tenemos es de la pila pero está contaminada, mire como estamos llenos de alergia y no hay ni medicamento”, dijeron casi en coro los privados de libertad, al momento de mostrar los botes con agua que parecía jugo de tamarindo por oscura y las ronchas en el cuerpo.

Otro de ellos dijo que había personas acá que hacíamos hamacas para poder tener un sustento y poder comernos un bocado, porque muchos no tenemos visitas y con el poquito trabajo que nosotros hacíamos de ahí comíamos y ahora no podemos hacer nada”.

A las demandas se suman que los dejen realizar llamadas, porque hace una semana no han podido comunicarse con sus familiares, también piden energía eléctrica para poder conectar las máquinas de cortar pelo.

Afirmaron que los baños de los nuevos módulos están tapiados, “se llenan de pupú porque no sirven, casi no llega el agua, estos baños no sirven, dígale a los militares que los dejan entrar para que vean”.

Los reos saben que los módulos de máxima seguridad en teoría son más estrictos y la mayoría no quiere estar allí, pero afirmaron que “aquí es como estar en máxima, porque allá por lo menos les dan agua, tienen el privilegio de tener un cuarto solo y mire aquí cuantos vivimos”.

Otro de los privados de libertad dijo que sus familias no saben que están en el nuevo módulo, necesitan comunicarse con ellos, “tenemos derecho a una llamada y desde que nos trajeron aquí no nos han permitido comunicarnos con nuestros familiares”.

De todos lados pedían la palabra: “nos quitaron la ropa, nos quitaron todo, con sacrificio trabajamos para poder comprar un par de tenis, me entiende, pero ahora no podemos comprar nada, estamos encerrados”.