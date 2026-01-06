No hay pruebas de que JOH testificará en el eventual juicio contra Maduro en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que un usuario afirma que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), testificaría en un eventual juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Hasta la fecha, no existe evidencia que confirme que Juan Orlando Hernández será testigo en contra de Nicolás Maduro en un eventual juicio en Estados Unidos.

No hay documentos judiciales, comunicados oficiales ni declaraciones de la Fiscalía estadounidense que respalden esa versión. Además, el propio exmandatario ha desmentido públicamente la afirmación.

"Juan Orlando será el testigo Estrella encontra de Nicolás Maduro en New York", dice literalmente la descripción de un video de TikTok visualizado más de 1,300 veces desde el 6 de enero de 2026.

La afirmación surge luego que Jesús Romero, exsubdirector de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, asegurara en una entrevista para el noticiero Hoy Mismo que JOH sería testigo en el proceso judicial del mandatario venezolano.

El 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una operación en Caracas que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados bajo custodia estadounidense a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de esa ciudad.

A Maduro se le imputan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer estas armas en el marco de actividades delictivas.

Por su parte, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por una corte de Nueva York, tras ser hallado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego.

No obstante, el 28 de noviembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto presidencial. Este se hizo efectivo el 1 de diciembre, dos días antes de las elecciones generales. Desde entonces, el exmandatario hondureño se encuentra en libertad.