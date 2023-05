TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay que incrementar el acceso a la salud porque la población está propensa a padecer o morir de enfermedades que son de carácter prevenibles, sostuvo Roberto Cosenza, exviceministro de Salud.

A su criterio, políticas públicas en materia de salud sí las hay, pero cada gobierno las cambia, lo que es preocupante cada día porque se está viendo que las personas no están llegando ni a los 70 años.

“Mientras no sea claro un plan de que las políticas de salud deben trascender no se va a avanzar porque el tiempo es bien corto. No se puede llegar a cambiar las políticas, no se puede estar improvisando, así no se va a avanzar en salud”, cuestionó.

Agregó que “la población ha perdido la confianza en el sistema sanitario, donde al buscar atención médica las cirugías se las programan para largo tiempo; cuando buscan medicamento les dicen que no hay. Entonces la gente no va los establecimientos porque dice ‘a qué voy a ir, si ahí no hay nada’”.