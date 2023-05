Atención médica en Honduras solo avanzó 11.7 puntos en tres décadas

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los indicadores de cada una de las naciones de Centro América, evidenciando que todas han tenido avances, pero sobresalen los vecinos más cercanos de Honduras: El Salvador y Guatemala.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las enfermedades tratables se han disparado en la población hondureña debido que se continúa con un modelo de salud no solo curativo, sino también carente de información y datos, con una pobre vigilancia epidemiológica, sin estrategias y falta de rectoría, lamentó Blanca Munguía, directora del sector salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdo con Munguía, las muertes por enfermedades tratables se han disparado en el transcurso de los años porque se continúa con un sistema de salud curativo y no preventivo, “o sea que no se implementa un modelo de atención primaria con un enfoque de prevención”.

Lamentó que no se cuenta con un sistema de información precisa y un banco de datos actualizado y que lo único que se conoce es que un 60% de la población hondureña la atiende la Secretaría de Salud, un 12% el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un 10% el área privada y un 18% no tiene acceso a los servicios de salud del Estado; lo peor es que no se sabe dónde están para buscarlos y atenderlos.

Por otro lado, la vigilancia epidemiológica es muy débil, debido a la falta de datos, por eso no se pueden establecer las alertas o los picos para intervenir de manera oportuna y con atención anticipada.