El informe revela que de 6,254 empleados contratados en 26 instituciones públicas, apenas 992 son militantes de Libre, es decir, que el 84% son de otros partidos, no pertenecen a ninguno o no se identificaron con una institución política.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A un poco más de un año que la nueva administración tomó las riendas del Estado, Libertad y Refundación ( Libre ) todavía es minoría en los diferentes cargos de las instituciones públicas . Los detalles de una evaluación interna, a la cual la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso, revelan que muchos puestos son ocupados por personas sin el perfil requerido y lo que prima es la militancia política.

Una fuente consultada por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus reveló que las tensiones dentro de la institución se dieron por diferencias entre una estructura que existe de la administración anterior y la actual. “Había muchas diferencias porque nosotros venimos de un partido político (Libre) donde demanda los derechos humanos de las personas”, explicó la fuente.

“Servicio Civil es el cerebro de las contrataciones del Estado. Se le ordena al secretario de Gobernación suspender al director y subdirectora. No voy a permitir este tipo de desencuentro en administración”, publicó la mandataria en su cuenta de Twitter.

La investigación revela que el 48% de los empleados del gobierno, es decir 3,001 burócratas, no pertenecen a ningún partido político, mientras que un 33% son empleados que militan en diferentes partidos (2,037 casos).

En el reporte de otros partidos, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detectó que la mayoría son de afiliación nacionalista, encabezando con la cantidad de 1,254 empleados públicos, por encima de Libre.

Hay un 3% de estos funcionarios que simpatizan con el partido Libre, pero no pertenecen como tal, en otras palabras, son personas que dieron la firma para la inscripción, sin embargo, no son activistas del partido, quedando solo un 16% de servidores públicos militantes del oficialismo (992 expedientes).

La fuente anónima explicó que “si no era una persona que políticamente estaba afín al Departamento Legal, que eran estructuras que quedaron de la administración pasada, querían aplicarle medidas para sacarla del Estado, si tenían personas que eran afín a ellos, entonces solventaban e inventaban cualquier procedimiento para poder favorecerle, y eso tienen que ver con temas de corrupción”, subrayó.

“Estos técnicos manipulaban las plataformas y los perfiles profesionales y demás hasta que lograban que entraran otras personas al Estado y no necesariamente las personas de Libertad y Refundación”, reveló.

De las 26 instituciones que aparecen en el informe, Salud es la que reporta más empleados contratados, pero nueve de cada 10 pertenecían a otras instituciones políticas o simplemente no militaban en el partido de gobierno.

Durante la gestión de Xiomara Castro, Salud empleó 4,776 personas, pero solo 389 eran militantes y 155 simpatizantes.Esto está relacionado con las plazas que el mismo ministro José Manuel Matheu prometió a los trabajadores de la primera línea que estaban por acuerdo.

Esa es una de las instituciones que más protestas ha reportado exigiendo plazas permanentes, a lo que Matheu afirmó que solo serían otorgados por competencia, sin embargo, no fue así, según revela el informe al que tuvo acceso EL HERALDO Plus, porque muchos carecían de requisitos, títulos y hasta solvencia.

Otra de las instituciones que también reportó un buen número de contrataciones fue Educación, pero contrario a Salud la mayoría estaban vinculados con el partido de gobierno. En la Secretaría de Educación emplearon a 384 personas, pero siete de cada 10 eran militantes o simpatizantes de Libre.El resto eran de otros partidos o simplemente no había un registro que los relacionara con alguna institución política.

En la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por su parte, no hubo mucha diferencia entre las contrataciones de militantes y no militantes, ya que los datos mencionan que emplearon a 114 personas que pertenecían a Libre, además de 16 simpatizantes, en contraste con 90 personas que no militaban y 52 de otras instituciones políticas.

A gran escala, si analizamos el total de contrataciones en las 26 instituciones encontramos que prácticamente la mitad de los empleados no militaban en ningún partido y más de 2,037 pertenecían a instituciones como el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), Vamos, Partido Anticorrupción (Pac), Innovación y Unidad (Pinu), Partido Nacional, Liberal y otros minoritarios. Este rotativo también encontró instituciones que no habían empleado a ninguna persona relacionada con el actual partido de gobierno.