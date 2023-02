Pueblos se quedan sin niños y jóvenes por migración a Estados Unidos

Además, hay dos centros de prebásica que “ya van a cerrar por falta de alumnos, uno es Urrutia y el otro en una aldea de San José de Yoculateca, en El Pedregal”, lamentó el alcalde de San Ignacio, Gerson Rivera, al mencionar que la gente se va y no deja familia, además “va decreciendo la tasa de natalidad en el municipio”.

La masiva migración de personas ha ocasionado que en ese lugar no puedan ni siquiera organizar un torneo de fútbol porque no hay suficientes jóvenes para conformar los equipos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unas letras coloridas con el código de identificación geográfica 0819 eran el indicativo de que el equipo de EL HERALDO Plus estaba en San Ignacio, un empobrecido municipio de Francisco Morazán que día a día pierde a toda una generación .

Antes de que el edil lo dijera el equipo de EL HERALDO Plus ya lo había notado, pues en las esquinas de las viviendas es evidente ver adultos mayores, quienes al dialogar con este rotativo afirmaron que la ganadería y agricultura ya no son rentables y como tienen hijos en el extranjero viven de las remesas.

Katia Escobar recién se había ido de una de las tiendas ubicadas en el centro de Orica, otro municipio de Francisco Morazán, cuando el equipo de EL HERALDO Plus llegó al lugar. Acababa de comprar la provisión de toda la quincena gracias a la remesa de 3,000 lempiras que su hermano le envió.

El joven emigró siendo un adolescente, pero ahora el dinero que envía permite que sus sobrinos y hermanos continúen en la escuela, algo que él no pudo hacer.

La hermana de Fátima también emigró de San Lorenzo, Valle, cuando era una adolescente; tenía 17 años cuando se fue Miami, Florida, en Estados Unidos. Sentada en una silla frente a su negocio, Fátima contó a EL HERALDO Plus que “ella me mandó a traer, yo me fui y estuve diez años, tengo como seis años de haber venido”.

La mujer, marcada por el fuerte sol del sur, lamentó que la falta de trabajo fue lo que las orilló a irse, pero ella retornó porque su mamá estaba sola y enferma, entonces debía cuidarla. “Nos pusimos de acuerdo con mi hermana que ella tenía que ayudarnos para yo poder cuidar a mi mamá”, confesó, mientras el aire arrastraba el olor a pescado que dejaba el agua que fluía por la calle.

Mientras comía una ensalada de tomate, chile y cebolla mezclada con limón y sal, la hondureña siguió contando que gracias a su hermana tiene su negocio en ese municipio, justamente enfrente de la vivienda que les heredó su progenitora. De vez en cuando, la mujer les envía entre 200 y 300 dólares “para el gasto”, pues ella no es profesional y solo tiene su negocio para subsistir.