La otra cara de la violencia: 4 de cada 10 fallecidos por balas perdidas son menores de edad

Los reportes mencionan los casos registrados en 10 años, sin embargo, análisis realizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus indican que cuatro de cada 10 víctimas eran niños, adolescentes y jóvenes.

Afortunadamente el cardenal no estaba en ese lugar, pero este caso evidencia que "nadie está exento". "Para que tenga una idea, nadie se escapa de un loco que haga disparos al aire", condenó Sánchez.

No fue premeditado; por el recorrido y la trayectoria se trató de una bala perdida, luego de que una persona disparara en horas de la madrugada, concluyeron las autoridades.

Aunque nada relaciona estas muertes con las protestas que iniciaron en 2017 por la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández -preso en Nueva York por vínculos con el narcotráfico-, ilustran un problema gravísimo: quien dispara ve la bala salir, pero no sabe si dejó una o varias personas heridas o fallecidas.

Carmen, por ejemplo, vive en la colonia Villa Nueva de la capital, a unos cuantos metros de la posta policial. Hace más de una década, justo para las fiestas decembrinas, salió del cuarto de su casa hacia la sala, pero cuando atravesaba la puerta escuchó algo caer. Al ver el chimón en el suelo observó los restos de un proyectil que acababa de perforar la lámina de zinc.

"Acababa de pasar por allí cuando cayó. Si no me hubiese movido me caía encima", dijo, mientras sostenía la bala en sus manos.

Nunca supo de dónde venía, pues en esa colonia el estallido que emana de las armas es tan común que sus habitantes ya saben diferenciar entre un disparo y un cuete.

Carmen estaba en su vivienda cuando casi fue impactada por un proyectil que alguien disparó al aire. Los datos dicen que las casas de habitación fueron el segundo lugar con más reportes de fallecidos por balas perdidas entre 2013 y junio de 2023.

La vía pública, por su parte, fue el epicentro de las muertes por negligencia en el uso de armas, ya que seis de cada 10 víctimas estaban en la calle cuando perdieron la vida.