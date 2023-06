Desde entonces, desde las plataformas Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual (LGBTI) han tratado que cada muerte no quede en el olvido, porque la impunidad es la constante y no la regla.

Así ha pasado con el crimen de Vicky: a 14 años de su homicidio no hay ninguna captura.

“Hay tanto mensaje de odio por una noticia mal dada en algunos medios de comunicación y con esto se generan violencia y asesinatos -reflexionó-, se convierten en actores de tercera categoría por no informar cómo se debe”.

Los asesinatos no cesan, con 2019 (41 homicidios) y 2021 (45) a la cabeza en los últimos años. Más de tres muertes violentas por mes.

“Muchas de nosotras hemos tenido esa experiencia espantosa de querer ser asesinadas y que hemos logrado huir y evitar esas muertes”, relataba Rihanna recordando su historia de cómo había tenido un accidente en una motocicleta mientras iba con su expareja debido a que los iban persiguiendo para atentar contra su vida durante un período de campañas políticas.

Rihanna consideró que los atrasos de Honduras se deben a la carencia de políticas públicas a favor de la comunidad LGTBI, en contraste con lo que ocurre con el resto de Centroamérica.

“Si no hay un marco normativo, armonizado a estándares internacionales, Honduras continuará siendo lo mismo... si la impunidad no baja, si detenemos a las personas y las condenamos, pero no exhibimos que la persona que asesinó a un miembro de la diversidad sexual fue detenida, porque la vida de alguien LGTBI también importa, nunca se parará la violencia”, recalcó.