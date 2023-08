Por más de medio siglo utilizó su huella digital en el banco por no poder escribir su nombre, ahora se siente orgullosa de usar un lápiz para firmar los documentos, porque “es un logro grande”, dijo con una sonrisa en diálogo con EL HERALDO Plus.

Este número representa un avance para reducir el analfabetismo , sin embargo, no es suficiente, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) afirmó que al cierre de 2022 había 717,691 personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir.

“Yo les digo que aprendan, que busquen, si los ven dando clases que reciban las clases porque, así como dicen, para el amor no hay edad, entonces para aprender a leer no hay edad tampoco”, instó doña Margarita.

Si Honduras quiere pasar de una tasa de 11.8% (los 717,691 hondureños que no saben leer ni escribir de 6.7 millones de habitantes mayores de 15 años) a 5% implica alfabetizar a unos 470,000 ciudadanos en menos de dos años y bajar el número a no más de 340,000, según un análisis realizado por este rotativo.

El trabajo que realizan los cubanos del programa “Yo sí puedo” no solo depende de la Secretaría de Educación, sino que también están involucradas las alcaldías, patronatos y hasta estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Lograr que 27 mil personas aprendieran a leer y escribir no fue tarea fácil. Dependió de un trabajo de planificación y estrategia.

Este programa fue adaptado para que personas mayores de 15 años aprendieran a leer y escribir, sin embargo, son los adultos mayores los que más acuden, porque “tienen sed de por lo menos no poner la huella sino que firmar su nombre y eso ha sido como un sueño para ellos, poder firmar y escribir su nombre cuando les llega alguna remesa”, comentó Cerna.

Ese era el sueño de doña Perfecta Cabrera, quien dijo sentirse feliz de poder plasmar su nombre cuando va al banco. “Yo quedé huérfana a los seis años, entonces yo no fui a la escuela, entonces dije voy a aprender un poquito aquí” en el programa “Yo sí puedo”, comentó la mujer de 54 años.

La hondureña contó que en muchas ocasiones salía sola a lugares que no conocía y le daba miedo perderse porque no sabía leer ni siquiera los letreros de los buses. “Si uno no hace el esfuerzo cómo le va a hacer, no es como cuando se tienen a los padres que los mandan a a la escuela a estudiar”, comentó al decir que todos sus hijos son profesionales.

Contó que cuando sus vástagos le decían que les ayudara con tareas no le quedaba más que animarlos a hacerlo solos porque ella no sabía cómo hacerlo. “Pónganle atención a la maestra, yo como no sé leer nos les voy a poder enseñar”, les contestaba.

“¿Y ahora cómo se siente?”, le preguntó la periodista. “Feliz”, dijo de forma satisfactoria, pues poner su nombre en un papel es apenas una de las cosas que espera lograr, después de 54 años de no saber leer ni escribir.