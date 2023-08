De acuerdo con César Villar, representante de Unicef , esto no solo ocurre en Honduras sino en el resto de países que le apuestan a la educación digital, pues “el hecho de que la escuela tenga una oferta más atractiva va a convocar a más estudiantes”.

Esa escuela es una de las 500 del país que ya cuentan con conectividad a través del Programa de Transformación Digital de la Secretaría de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Aunque el programa no les entregó dispositivos como computadoras o laptops, recientemente les instalaron 40 megabits por segundo de internet.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tener computadoras en las escuelas, con acceso a internet y maestros capacitados, no solo amplía los conocimientos tecnológicos de los estudiantes, sino que también los motiva para no desertar de las clases.

Al ser interrogado por EL HERALDO Plus sobre el porcentaje de deserción que se había reducido en las 500 escuelas que ya tienen cobertura, el funcionario afirmó que no depende de eso, pero que “a través de la Red Solidaria, del Programa Mundial de Alimentos, de las corporaciones municipales, nosotros estamos haciendo llegar merienda escolar a las escuelas y el año pasado mejoramos la matrícula en relación al 2021 y el año 2023 hemos mejorado la matrícula en relación al año 2022”.

La reducción en la deserción escolar en la escuela Gualberto Barahona no solo está relacionado con la implementación de tecnologías y acceso a internet, sino que va enlazado con la reducción de la desnutrición infantil y pobreza, mencionó en conferencia de prensa el ministro de Educación, Daniel Sponda.

Todavía no hay una cifra meta para reducir la deserción, pero de acuerdo con José Antonio Morales , director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), “se ha reducido de 2% a 10% en los centros donde ya se logró implementar estas aulas tecnológicas“. “Entonces el camino es ese”, motivó.

Esto significa que sí Educación sigue enlazando la cobertura digital en las escuelas con la distribución de merienda escolar y materiales didácticos, habrá más motivación en los niños para no desertar, incluso, podría representar esperanza para un millón de personas en edad escolar que están fuera del sistema educativo por múltiples razones.

“La Secretaría de Educación va a poder medir una situación que nunca en la historia se ha podido cuantificar, que es la deserción escolar; por medio de herramientas de análisis estadísticos vamos a poder validar cuántos alumnos están yendo a cada centro escolar y mediante eso tomar las medidas precautorias para que no haya mayor deserción escolar”, detalló.

Incluso, el proyecto busca incluir a los padres en todo este proceso. El titular de Hondutel comentó a EL HERALDO Plus que crearon un app para que los padres de familia tengan acceso a las calificaciones de sus hijos, ver inasistencias de los escolares, la cantidad de merienda escolar distribuida en los centros y tener comunicación directa con los docentes.

La estrategia no solo busca que las escuelas tengan acceso a internet, sino que va de la mano con el equipamiento tecnológico, plataformas digitales, formación docente y cooperadores que le dé sostenibilidad al Programa de Transformación Digital, es decir, que perdure por los próximos 10 o 15 años, como ocurrió en Uruguay.

En el primer encuentro de educación digital en Honduras, realizado el martes 15 de agosto de 2023, las instituciones y organizaciones cooperantes, dijeron que llevar internet y tecnología a 10 mil centros educativos al cierre de 2026 no será tarea fácil.

Entre los múltiples retos está el financiamiento del proyecto, ya que se necesitan 50 millones de dólares (unos 1,231 millones de lempiras) para llevar conectividad a estos centros educativos, según dijo Luis Espinal, coordinador del Programa de Transformación Digital.

Otro de los retos es llevar cobertura a zonas donde no hay red. De acuerdo con el director de Hondutel, para eso está el proyecto con el internet starlink, que permitirá llevar conectividad a zonas rurales del país. El funcionario comentó que ya comenzaron a instalarlo en seis centros del país.

A los retos también se suma las condiciones de infraestructura y la capacitación docente, porque “si no hay formación docente en temas digitales, si no hay una certificación en los docentes, podemos traerles a los alumnos todas las tablets, pero no vamos a estar formando al alumno para el desarrollo del futuro del trabajo, donde todo va a ser digital”, señaló Armando Urtecho, director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Esa institución es una de las 15 que le apuestan al proyecto, por eso instaron a todos los sectores involucrados a preparar los planes conforme a los que piden los centros de trabajo del futuro.

La misma opinión tuvo Miguel Brechner, el asesor en educación digital del Programa de Transformación Digital, ya que aseguró que solo tener laptops o conectividad en las escuelas no sirve, porque “la conectividad es necesaria para cualquier cosa, pero no es suficiente”.

“Si ponemos conectividad no vamos a mejorar, luego hay que hacer otra cosa, hay que usar dispositivos... hay que poner plataformas, porque tener dispositivos y no tener plataformas es absurdo”, puntualizó al mencionar algunos de los cinco elementos que Educación y Unicef buscan para alcanzar las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC).

Patricia Hernández, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por su parte, habló de la transformación digital de esa institución y aseguró que para llevar a cabo este proyecto se necesita mucha inversión y respaldo para que sea sostenible.

Al evento también asistió el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, quien recordó que en 2011 se instruyó en la Ley Fundamental de Educación la creación de un fondo para conectividad en los centros educativos, pero que todo quedó en papel.

“Fue hasta que se nos vino la pandemia que nos tuvimos que incorporar a esto. Planteamos un proyecto, nos reunimos con Daniel (Sponda) y hoy con toda la confianza vengo a decirles que a pesar de la realidad que estamos viviendo en el Congreso, en el tema educativo nos hace encontrarnos en las distintas bancadas del Congreso... tenemos cerca de 50 dictámenes firmados en consenso por los 11 miembros de la Comisión de Educación”, indicó.

El parlamentario, quien forma parte de la Comisión de Educación, aseguró que desde el Legislativo están apoyando con la implementación de leyes para que se hagan políticas públicas en pro de la educación.

Daniel Contreras, jefe de educación de Unicef en Honduras, hizo énfasis en el apoyo de todos los sectores, incluyendo el Congreso, sobre todo porque para que la cobertura en los centros educativos sea sostenible debe pasar a ser ley, de lo contrario los equipos quedaran abandonados con cada cambio de gobierno, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.