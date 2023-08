¿Cuáles son los logros obtenidos en Uruguay con la digitalización de la educación? ¿Podría Honduras igualarlos?

Cada uno tiene que decidir cuál es la métrica que mide. Nosotros consideramos que la tecnología es parte integral de nuestra vida y hay que ver qué se puede mejorar con la tecnología. En Uruguay se lograron muchas cosas, se logró que todos los niños tengan libros, que aprendan inglés, que la mayoría de los niños aprendan pensamiento computacional. Hay que entender qué queremos resolver, si lo que queremos resolver es matemáticas, hagamos cosas para matemáticas; la educación, la transformación educativa del siglo XXI es mucho mas profunda que solo tecnología, es pensar que hay que trabajar en proyectos, hay que trabajar en nuevas tecnologías, hay que resolver problemas de la vida real, hay que desafiar a los estudiantes y desalinear a los docentes, porque es un mundo difícil.

¿En el caso de Honduras, cual es la meta que se ha trazado?

Yo estoy asesorando, ellos tienen muy claro los centros educativos que van a tener conectividad, están trabajando en plataformas educativas, en nuevas pedagogías, hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes.

¿No sirve de nada tener equipo tecnológico si no hay acompañamiento de formación docente?

Si no se hace formación docente con o sin tecnología no se hace nada al mundo al que vamos, aunque no tengamos una computadora o internet hay que rediscutir qué vamos a hacer con la educación, la educación es un accesorio para hacer ciertas cosas más fáciles o ciertas cosas más profundas. La formación docente no solo depende de si hay computadoras en el aula o no.