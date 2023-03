Aportaciones de Libre se disparan, las del Partido Nacional van en picada

En relación a este tema, este rotativo consultó a empleados públicos y dirigentes para conocer cómo es el proceso de aportaciones de los partidos políticos en mención.

Un empleado público puesto por recomendación de Libre, quien pidió no revelar su identidad, afirmó que en la institución donde trabaja se le deduce un 2.5% con base en el rango salarial.

En cuanto a la pregunta si es voluntario dar aportaciones, la fuente contestó: “No me dijeron si era voluntario, (pero) le quitan un porcentaje con base en el rango salarial”.

Detalló que al momento de la entrevista y al adquirir el puesto no le dicen si hay que aportar o no, “hasta que firmé el contrato de trabajo se me brindó la nota de deducción del partido (Libre)”. Otras personas que actualmente trabajan en instituciones de gobierno solo se limitaron a decir que desconocen del tema y que hasta los momentos no les han deducido.

Los datos publicados por el Portal de Transparencia indican que febrero de 2022 fue el mes con menos aportaciones para libre (9,700 lempiras), mientras que diciembre fue el mes con mayor ingreso, logrando recaudar alrededor de 4.3 millones de lempiras.