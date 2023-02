Sin títulos, sin curriculum y sin concurso: 69% de los nuevos empleados de gobierno no cumplen requisitos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yolanda (nombre ficticio para proteger la identidad de la persona) sintió que llegó el momento de aplicar todo lo aprendido en su carrera cuando un amigo, empleado público, le comentó que había un puesto disponible en una institución estatal y que si se podía presentar a una entrevista. Entusiasmada, la joven respondió que sí. Así lo hizo a finales de 2022.

“A mí no me pidieron que llevara papeles de un partido, como fue un amigo el que me llevó, entonces la ministra confiaba mucho en la secretaria general, quien fue la que me entrevistó”, narró Yolanda a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

La joven contó que “en la entrevista me preguntaron si militaba en el partido y cosas así”, pero como ella era simpatizante de Libertad y Refundación (Libre) no tuvo problema. Trabajó en esa institución casi dos meses, hasta que “a la ministra no le pareció mi trabajo y me corrió”, lamentó.

Este es uno de los casos que forman parte del buró de empleados de instituciones públicas que fueron contratados solamente con acuerdo verbal. Algunos siguen empleados, otros fueron reemplazados, pero -en muchos casos los sustituyeron por personas que no llenaban el perfil solicitado para el puesto.

EL HERALDO Plus accedió a un informe interno elaborado sobre la idoneidad de los empleados contratados durante la actual institución. En la investigación se analizó el perfil de 10,136 empleados de las diferentes instituciones estatales, sin embargo, una buena parte no cumplía con los requisitos básicos para ocupar el puesto, revelan los hallazgos del análisis.