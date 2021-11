Yani Rosenthal acepta derrota y reconoce a Xiomara Castro como presidenta de Honduras  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de situarse en la tercera posición en los resultados preliminares brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones generales, el líder del Partido Liberal, Yani Rosenthal, aceptó su derrota y reconoció a Xiomara Castro como la presidenta electa de Honduras.



Rosenthal rindió un discurso de agradecimiento a las personas que votaron y trabajaron con él durante su campaña.



VEA: Hace más de cuatro horas no actualiza resultados el sistema de transmisión del CNE



En ese sentido reconoció que "el voto de los hondureños no nos has favorecido a nivel presidencial. En la democracia a veces se gana y a veces se pierde con votos".



Su mensaje a Xiomara



"Anoche me comuniqué con el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya, para felicitarlo y transmitirle las felicitaciones a doña Xiomara Castro de Zelaya por el virtual triunfo que ella tiene en esta elección".



"Este reconocimiento y la posición oficial del Partido Liberal de ninguna manera es un cheque en blanco, sino un compromiso total para acompañar al nuevo gobierno, vigilar su desempeño y exigir los resultados", agregó el empresario sampedrano.



ADEMÁS: CNE pide paciencia ante retraso en actualización de datos



Además, Yani Rosenthal pidió al resto de candidatos a respetar la voluntad del pueblo.



Según el último cómputo del CNE actualizado a las 6:55 de la mañana de este lunes, ubica a Yani en tercer lugar con más de 165,000 votos, mientras que Tito Asfura figura en segundo con 607,492,y finalmente en la punta con perfil a presidenta electa, Xiomara Castro con 961,694.



Para finalizar, Rosenthal anunció que se dedicará a reconstruir al Partido Liberal de Honduras.



DE INTERÉS: VIDEOS: Con júbilo y fuegos artificales, simpatizantes de Libre celebran virtual triunfo