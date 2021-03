Elecciones Honduras 2021: Inconsistencias, irregularidades y caprichos resaltan en unas costosas votaciones primarias  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de mil cien millones de lempiras le cuestan al pueblo hondureño unas elecciones primarias llenas de inconsistencias, irregularidades, improvisaciones, caprichos y de una incertidumbre.

Después de más de 66 horas de haberse cerrado las urnas no hay datos oficiales del conteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Según analistas consultados, el pueblo hondureño cumplió con su deber de asistir a las urnas. Quienes no hicieron bien su trabajo fueron las autoridades y empleados del CNE.

También quedó en deuda el Registro Nacional de las Personas (RNP), el cual a pesar de haberse gastado unos 50 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no logró depurar el censo electoral y entregar la nueva tarjeta de identidad a los votantes.

De acuerdo con sus apreciaciones, el desastre en el desarrollo de las elecciones primarias y luego en el conteo de votos ya se veía venir, desde el momento en que los concejales del CNE- Rixi Romana Moncada, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre- y activistas de los partidos Libre, Liberal y Nacional, respectivamente, no se podían poner de acuerdo ya que pensaron más en su partido que en el interés nacional.

Resoluciones del CNE a última hora, un censo lleno de inconsistencias donde los votantes no aparecían, otros habían sido cambiados de domicilio, maletas electorales incompletas, miembros de mesas poco capacitados son parte de algunos aspectos que resaltaron a la hora de la contienda electoral.

Sin dejar de lado apolíticos abusivos declarándose ganadores a pocas horas de haberse abierto la votación y la pérdida del control del proceso electoral por parte del órgano responsable.

Incapacidad

Para Lester Ramírez, director de transparencia y gobernanza de la Asociación para Una Sociedad más Justa (ASJ), los problemas más grandes fueron el censo electoral y la transmisión de los resultados.

No es posible que el Estado haya invertido 50 millones de dólares (más de 1,250 millones de lempiras) en el cambio de la tarjeta de identidad, que iba aparejado a un nuevo censo, para que al final todo sea un desastre, consideró.

Lamentó que desde septiembre del 2019, cuando fueron nombrados los tres miembros del CNE, estos en vez de preparar adecuadamente el proceso electoral interno se dedicaron a pelear, cambiar las reglas del juego, sin tomar en cuenta los problemas que ya venían arrastrando.

“Hoy 16 de marzo ya nadie está hablando de ese escrutinio municipal y departamental que pedía Rixi. Esas fueron cosas que más bien distrajeron, no sé si fueron a propósito, ahí hay responsabilidad”, señaló.

Ramírez opinió que "en vez de pensar realmente en cómo iban a transmitir esos resultados empezaron a poner ahí otros mecanismos de escrutinio, cuando lo necesario era la celeridad”.

A su criterio, otro aspecto que llamó mucho la atención fue la poca capacidad o conocimiento de los miembros de las mesas, en ellos había bastante improvisación, bastante desconocimiento, por eso hubo retraso en la instalación de las mesas.

Sobre el hecho de que algunos políticos a pocas horas de haberse abierto las urnas ya se estaban divulgando sus encuestas, Ramírez criticó el abuso y la incapacidad del CNE para llamarlos al orden o castigarlos.

Ante tal situación, “lo ideal sería cerrar el Consejo Nacional Electoral y que cada partido haga su proceso, porque a esto es lo que hemos llegado, no quieren una institución que medie los procesos electorales, quieren todo a la fuerza, la manipulación de la opinión pública", expresó.

"Esto es una cultura política que creo se ha degenerado a medida que la democracia se ha reducido. Democracia es respetar las reglas del juego”, valoró.

El experto valoró que “tuvimos tres o cuatro años para arreglar las cosas, pero eso no sucedió, a final todo esto puede llegar a ser un detonante de otros aspectos como la inseguridad, violencia, inestabilidad social, incertidumbre, inseguridad jurídica, falta de capacidad técnica y luego la gente dice aquí huele fraude. Ahorita el tema es efervescente, pero en seis meses esto estará olvidado”.

Según Ramírez, el CNE carece de fortaleza jurídica y eso impacta en “los movimientos y partidos políticos donde hay amenaza, donde se hacen trampas y ahora más, donde tenemos candidatos presidenciales con antecedentes delictivos y esto también tiene que ver con la sociedad en que estamos, que permitimos o avalamos esos comportamientos”.

¿De qué se sorprenden?

Mientras tanto, el analista Miguel Cálix Martínez no se mostró sorprendido con las irregularidades en el proceso electoral interno y sostuvo que la clase política hondureña tuvo más de dos años para lograr una nueva ley electoral.

También debía seleccionar los mejores perfiles para el CNE, “personas conscientes de su responsabilidad con el país y no solo con sus partido, personas conscientes de que se debía dialogar y lograr consensos”, pero no ocurrió así, y ahora aparecen sorprendidos cuando las cosas no funcionan bien.

Hemos visto los desacuerdos en el CNE; consejeras con posturas muy personales generando conflictos. “Lo que estamos viendo es el resultado de la falta de acuerdos, de la falta de planificación y en ella hay una corresponsabilidad de todos los partidos políticos que participan de los órganos electorales”.

"Si los consejeros van con un hacha, con un machete desembainado a cada sesión, no se puede lograr acuerdos. Por ejemplo, la falta de acuerdo en el sistema de escrutinio", criticó.

"Hasta el martes o miércoles nosotros desconocíamos cuál iba a ser el procedimiento de escrutinio del Partido Liberal, Libre había insistido en sumatorias departamentales y municipales y los nacionalistas iban con el escrutinio centralizado”.

Sobre el enorme costo que el pueblo tiene que pagar en un proceso electoral deficiente, Cálix manifestó que la falta de democracia interna en los partidos “nos hacen pagar un alto costo".

"Vamos a seguir teniendo elecciones primarias sufragas por el Estado mientras exista la desconfianza, mientras existan miembros de partidos dispuestos a hacer trampa, mientras exista una ciudadanía que siga tolerando esas prácticas”, fustigó.

Ante los cuestionamientos por su tortuguismo, Hall, presidenta del CNE, sostuvo en conferencia de prensa que han optado por la mayor transparencia y “hemos dejado de lado las prisas para hacer declaratorias que solo dejaron en dudas el respeto de la voluntad del pueblo”.

Para rematar, su colega Moncada, se mostró extrañada por los cuestionamientos de la prensa y manifestó que la ley indica que ellos tienen hasta 30 días para dar los datos oficiales", además responsabilizó a la pandemia del covid-19 por el proceso electoral atípico.