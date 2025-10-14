¿Cuándo ingresará el primer frente frío en Honduras? Será antes de lo habitual

Por lo general, los frentes fríos en el territorio hondureño suelen ingresar entre noviembre y diciembre, pero para este 2025 la presencia de estos fenómenos llegarían un poco antes, según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Cenaos (Cenaos).

Tegucigalpa, Honduras.- A medida se acerca el fin del año, se aproximan los días en los que las condiciones climatológicas de Honduras se verán influenciada por la presencia de frentes fríos .

Sin embargo, López advirtió que esto no sería del todo positivo, ya que existe la probabilidad de que los frentes fríos coincidan con formación de tormentas tropicales o huracanes debido a que en octubre y noviembre son los meses en los cuales se forman más ciclones.

Alberto López, meteorólogo de Cenaos, indicó en HRN que “ya tenemos previsto que esta temporada comience en octubre, con los primeros frentes fríos ingresando antes de lo habitual”. Estos fenómenos empezarían a ingresar en los últimos días del mes en mención.

“Los modelos globales están simulando un escenario no tan halagador para el país, donde un frente frío coincidiría con un sistema ciclónico cercano a nuestras costas”, señaló.

A su vez, explicó que un frente frío junto a un sistema tropical podría derivar en lluvias con acumulados de entre 200 hasta 300 milímetros, llegando a afectar principalmente a la zona norte del país.

A esto se le suma que el territorio hondureño se encuentra bajo influencia del fenómeno La Niña, el cual persistirá hasta febrero de 2026.

“La Niña humedece mucho la atmósfera, y eso favorece que las lluvias sean más torrenciales y frecuentes”, detalló.

En las últimas semanas, Honduras ha sido azotada por las precipitaciones, dejando un saldo de al menos 11 fallecidos hasta el pasado 12 de octubre, así como también inundaciones, zonas incomunicadas y personas damnificadas.

El pasado lunes 13 de octubre, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió los estados de alerta para 14 departamentos del país por un plazo de 24 horas.

En alerta roja se encuentran Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá, mientras que en alerta amarilla figuran Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque.

Por otro lado, bajo estado de alerta verde permanecen Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Olancho.