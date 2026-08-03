Sector privado en alerta por prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso

La normativa busca erradicar la vinculación de cadenas de suministro locales con violaciones a los derechos humanos y tratados laborales internacionales.

La disposición legal, emitida por el Poder Ejecutivo, prohíbe de manera categórica el ingreso al territorio nacional de cualquier mercancía que haya sido producida total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio en sus países de origen.

Tegucigalpa, Honduras.- El sector empresarial de Honduras enfrenta un nuevo paradigma en el comercio exterior tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo PCM 014-2026 .

Ante este escenario, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) ha comenzado a orientar a los importadores nacionales para que reestructuren sus procesos de auditoría y eviten sanciones o bloqueos en las aduanas del país.

Desde la gremial empresarial se enfatiza que este cambio normativo obliga a las compañías a ir más allá de los criterios tradicionales de compra internacional.

"Como empresario, es importante mantenerte informado sobre las nuevas regulaciones que pueden impactar tus operaciones de importación y la relación con tus proveedores internacionales", expresó Gina Hernández, oficial de Desarrollo Empresarial y Misiones Comerciales de la CCIT.

Las autoridades y los entes privados coinciden en que la medida posiciona a Honduras dentro de los estándares mundiales de comercio ético.

La normativa pretende blindar la economía nacional de insumos globales confeccionados bajo esquemas de explotación o vulneración de la dignidad humana.

Hernández remarcó que las empresas locales deberán adecuar sus estándares de selección mercantil a la brevedad posible.

"Esta medida responde al compromiso del país con los derechos humanos, el trabajo digno y el cumplimiento de convenios internacionales y busca garantizar que las cadenas de suministro estén libres de prácticas que vulneren la dignidad de las personas trabajadoras", indicó Hernández.

La aplicación efectiva del decreto dependerá de un listado regulatorio oficial que ya se encuentra en fase de elaboración por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Dicho catálogo detallará los bienes e insumos específicos que no podrán cruzar las fronteras hondureñas por incumplir las salvaguardas laborales.

Para la ejecución práctica de los bloqueos aduaneros se fijó un mecanismo con plazos definidos una vez promulgado el listado.

"El decreto faculta a la Secretaría de Trabajo para elaborar una lista de mercancías con prohibición de importación, la cual servirá para identificar aquellos productos que no podrán ingresar al país por incumplir esta normativa, por lo que la implementación de esa prohibición entrará en vigencia 30 días calendario después de la publicación de la lista en el Diario Oficial La Gaceta", precisó la oficial de Desarrollo Empresarial.

Especialistas en comercio exterior recomiendan a las empresas solicitar de inmediato certificaciones de origen y declaraciones juradas de cumplimiento social a sus proveedores en Asia, Europa y el resto de América.

La omisión de estos controles preventivos podría acarrear la confiscación de embarques e interrupciones graves en el abastecimiento operativo.

"Recomendamos a las empresas que fortalezcan sus procesos de debida diligencia, conozcan el origen de los productos que importan, soliciten información a sus proveedores sobre sus prácticas laborales y mantengan una adecuada trazabilidad dentro de su cadena de suministro", sostuvo la especialista.

La CCIT reiteró su disposición de brindar asistencia técnica y asesoría legal personalizada a través del correo electrónico ghernandez@ccit.hn, con el propósito de guiar a los importadores en la adecuación de sus expedientes comerciales antes de la entrada en vigencia plena de las prohibiciones aduaneras.