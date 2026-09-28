Precio del dólar este martes 29 de septiembre: lempira registra leve depreciación

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un leve incremento este martes 29 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se ubicó en L26.8962 y la tasa de venta en L27.0307.
En comparación con el lunes 28 de septiembre, cuando el BCH reportó una compra de L26.8935 y una venta de L27.0280, ambas tasas aumentaron L0.0027. El ajuste refleja una ligera depreciación del lempira frente al dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño y es seguido por empresas y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan comprarla. Por ello, ambas tasas presentan valores diferentes.
La evolución del dólar durante la semana
Los datos disponibles del BCH para esta semana muestran que el lunes 28 de septiembre la tasa de compra fue de L26.8935 y la venta de L27.0280.
Para el martes 29, ambas subieron L0.0027, hasta L26.8962 en compra y L27.0307 en venta.