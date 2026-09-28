Precio del dólar este martes 29 de septiembre: lempira registra leve depreciación

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un leve incremento este martes 29 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

La tasa de compra se ubicó en L26.8962 y la tasa de venta en L27.0307.

En comparación con el lunes 28 de septiembre, cuando el BCH reportó una compra de L26.8935 y una venta de L27.0280, ambas tasas aumentaron L0.0027. El ajuste refleja una ligera depreciación del lempira frente al dólar.