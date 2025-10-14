Precio del dólar hoy 14 de octubre: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este martes 14 de octubre de 2025, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.1805 para la compra y L26.3114 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado lunes 13 de octubre, cuando se cotizó en L26.1695 y L26.3003, respectivamente.
La variación representa un encarecimiento de 0.011 milésimas en la compra y 0.0111 milésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas).
La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.
¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el BCH a través de subastas diarias, donde los bancos comerciales y casas de cambio compran divisas para cubrir la demanda de sus clientes, principalmente empresas importadoras y ciudadanos que reciben remesas.
Los dólares también pueden adquirirse en bancos autorizados, casas de cambio o al recibir remesas familiares.
Durante el mes de mayo, la tendencia al alza ha sido constante debido a compromisos que el gobierno de Honduras asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener el tipo de cambio ajustado a factores de oferta y demanda, usando el sistema de banda móvil.
Las remesas familiares continúan siendo una fuente clave para mantener la disponibilidad de dólares en el país, pero no han contrarrestado la depreciación del lempira en la subasta de divisas.
El BCH continúa utilizando la subasta diaria como mecanismo para garantizar transparencia y equilibrio en la asignación de divisas. Su política monetaria mantiene control sobre la banda cambiaria, pero el deslizamiento diario refleja la presión sostenida sobre la moneda nacional.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).