Precio del dólar en Honduras: así queda el tipo de cambio este viernes 21 de agosto

En ambos casos, la variación respecto al jueves 20 de agosto será de L0.0057 por cada dólar .

La tasa de compra pasará de L26.8368 a L26.8425 por dólar , mientras que la tasa de venta aumentará de L26.9710 a L26.9767 .

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registrará un leve incremento este viernes 21 de agosto de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El tipo de cambio ha registrado pequeños incrementos durante los días hábiles de esta semana. El lunes 17 de agosto, el dólar se ubicó en L26.8280 para la compra y L26.9621 para la venta.

El martes avanzó a L26.8305 y L26.9647, respectivamente, y para el miércoles y jueves alcanzó L26.8368 en la compra y L26.9710 en la venta.

Con el valor establecido para este viernes, la compra acumula un aumento de L0.0145 desde el lunes, mientras que la venta ha subido L0.0146.

El BCH publica el tipo de cambio de referencia que rige para las operaciones en moneda extranjera durante la jornada correspondiente.

Aunque el incremento es de apenas 0.57 centavos de lempira por dólar, el movimiento puede ser relevante para personas y empresas que realizan transacciones en moneda estadounidense.

También es un dato de interés para los hogares que reciben remesas, importadores y quienes deben realizar pagos o compras en dólares.