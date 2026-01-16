¿Cuánto subirán las gasolinas y la querosina este lunes 19 de enero en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.-Los precios al consumidor de los derivados del petróleo reportarán alzas y bajas este lunes en el mercado hondureño. La estructura de precios publicada este día viernes por la Secretaría de Energía (Sen) indica que las gasolinas aumentarán entre 26 y 42 centavos el galón en las estaciones de servicio de la capital de la República, mientras que la querosina subirá 21 centavos. En el caso del diésel y del gas licuado vehicular, estos refinados registrarán rebajas entre tres y 58 centavos el galón. Esas variaciones mixtas responden a los acumulados de precios de los refinados en el mercado internacional, en los últimos 22 días, así como el impacto del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con la Sen, la gasolina superior de 95 octanos es el derivado del petróleo que mayor aumento experimentará este lunes a partir de las 6:00 de la mañana, con 42 centavos y, por ende, el precio en bomba en Tegucigalpa y Comayagüela pasará de 98.25 a 98.67 lempiras el galón. Para la gasolina regular de 91 octanos el costo en bomba se incrementará de 89.53 a 89.79 lempiras el galón, equivalente a 26 centavos más. Este refinado cuenta con un subsidio de 50%, el que se activa cuando suben los precios. La querosina es el tercer carburante que subirá este lunes con 21 centavos el galón en la capital de la República, lo que provocará que este derivado del petróleo pase de 72.57 a 72.78 lempiras, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

Rebajas