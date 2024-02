Mateo Yibrín: “Las invasiones han empeorado en el país, hay 42,000 hectáreas ocupadas”

Desde que se nombró la Comisión de Tierras no hemos visto mayores avances. Sólo los primeros días vimos que se evacuaron algunos casos, que estaban pendientes de ejecutar órdenes de desalojo, eran aproximadamente 5,000 manzanas, de las que una parte fueron reinvadidas. Después no ha habido más acciones, la Comisión no nos ha llamado para trabajar, se han reunido con todas las partes pero no con los propietarios afectados y su representación gremial, la situación más bien se ha empeorado.

¿Qué cantidad de hectáreas de tierras invadidas registra el Cohep?

Las empresas afectadas nos reportan que hay aproximadamente 42,000 hectáreas ocupadas, especialmente en rubros como palma, caña, banano y ganaderías, pero también está afectando al sector manufacturero y de energía. Esto es preocupante porque las empresas que nos reportan estas invasiones generan aproximadamente 220,000 empleos directos e indirectos.