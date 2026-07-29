¿Cuáles son los principales sectores para invertir en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) expone los cinco sectores económicos con mayor viabilidad de atraer capital local y extranjero en Honduras, entre los que destacan turismo, energía, infraestructura, agroindustria y manufactura.

El turismo es una de las principales áreas de inversión; en el primer trimestre del 2026 se registraron 998,717 turistas en territorio nacional, el 55.57% ingresaron por vía terrestre y el 44.43% aérea, según datos de la Secretaría de Turismo.

Este sector aporta al PIB 30.5%, generando aproximadamente más de 250,000 empleos, el 56% es personal femenino. Cabe destacar que los sectores con mayor potencial son: turismo de aventura 12.5%, gastronomía con 11.8% y el turismo cultural con 11.6%.

Otro de los sectores identificados con potencial en inversión es el área de energía; en Honduras hay una crisis energética lo que evidencia una oportunidad de negocio; este sector aporta 3% al crecimiento del país. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) alista la licitación de 1,500 megavatios de potencia firme, lo que significará una inversión superior a 1,500 millones de dólares.

Los subsectores en energía con mayor oportunidad son: energía solar con 13.4%, que consiste en la transformación de la luz del sol en electricidad a través de paneles solares.

Otras posibles vías para invertir es el sector agroindustrial , el país tiene identificada una zona T donde se concentra el mayor potencial, corresponde a la zona norte, centro y sur de Honduras.