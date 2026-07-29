¿Cuáles son los principales sectores para invertir en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) expone los cinco sectores económicos con mayor viabilidad de atraer capital local y extranjero en Honduras, entre los que destacan turismo, energía, infraestructura, agroindustria y manufactura.
El turismo es una de las principales áreas de inversión; en el primer trimestre del 2026 se registraron 998,717 turistas en territorio nacional, el 55.57% ingresaron por vía terrestre y el 44.43% aérea, según datos de la Secretaría de Turismo.
Este sector aporta al PIB 30.5%, generando aproximadamente más de 250,000 empleos, el 56% es personal femenino. Cabe destacar que los sectores con mayor potencial son: turismo de aventura 12.5%, gastronomía con 11.8% y el turismo cultural con 11.6%.
Otro de los sectores identificados con potencial en inversión es el área de energía; en Honduras hay una crisis energética lo que evidencia una oportunidad de negocio; este sector aporta 3% al crecimiento del país. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) alista la licitación de 1,500 megavatios de potencia firme, lo que significará una inversión superior a 1,500 millones de dólares.
Los subsectores en energía con mayor oportunidad son: energía solar con 13.4%, que consiste en la transformación de la luz del sol en electricidad a través de paneles solares.
Otras posibles vías para invertir es el sector agroindustrial , el país tiene identificada una zona T donde se concentra el mayor potencial, corresponde a la zona norte, centro y sur de Honduras.
Cabe destacar que el CNI identificó cadenas de potencial inversión, siendo una de las más notables la producción y exportación de café; este producto agrícola aporta el 3% al PIB nacional y cerca del 30% al PIB agrícola, según datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), para mediados de julio del 2026, el país exportó 6,853,390 quintales.
En otras áreas de comercio se encuentra el cacao 17.4%, hortalizas y vegetales 15.1% y exportación de camarón 9.7%.
Por otro lado, el sector de la manufactura para el 2024 registraba 12,911 industrias, de acuerdo con el informe "Honduras directorio de establecimientos económicos" elaborado por el Instituto Nacional Estadístico (INE).
Los productos con más oportunidades en el mercado manufacturero son: el reciclaje con 19.8%, seguido de la elaboración de calzado y productos de cuero 16.2%, productos a base de madera 15.9% y el área tecnológica con 14.5%.