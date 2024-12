¿Qué instituciones han gastado menos del 50% de su presupuesto de 2024?

11

El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro, mencionó a EL HERALDO que “es lamentable que solo asistamos a una dinámica de incremento sostenido del presupuesto sin realmente hacer una evaluación del desempeño del sector público en cuanto a resultados y no tiene sentido estar incrementándolo si para el caso en la liquidación presupuestaria anterior hay fondos que no se lograron ejecutar”.

“Esos fondos que no se logran ejecutar quedan sencillamente como que no se pueden sumar al nuevo presupuesto que se apruebe, pero estamos ante una situación que al no liquidarse un presupuesto, entonces pareciera que esto se está convirtiendo en un colchón que estaría respaldando al gobierno en cuanto a la financiación no solo de lo que le autoriza el Congreso para un determinado año, sino que estaría utilizando recursos de un presupuesto que ha sido autorizado para años anteriores”, planteó.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) instó en una publicación a la priorización de proyectos que brinden beneficios tanto a corto como mediano plazo a la población mediante la creación de fuentes de empleo y la ampliación de las oportunidades económicas.

De su lado, el economista Martín Barahona, indicó a este rotativo que “no se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”.

Un crecimiento de 8,557.4 millones de lempiras ha experimentado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2024 y asciende a 415,694.9 millones de lempiras, del que se ha ejecutado el 80.65% o L335,246.1 millones.