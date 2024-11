Ampliación del presupuesto 2024 suma L6,428.6 millones a noviembre 2024

6

Del Presupuesto 2024 vigente la ejecución avanza en un 68.5% que implican 283,414.6 millones de lempiras, quedando como saldo L130,151.5 millones.

“Si bien el porcentaje de ejecución presupuestaria en un momento determinado no lo es todo, siempre ese porcentaje tiene que ir al avance del tiempo, estrictamente físico, concreto, días calendario; a lo mejor se está ejecutando (presupuesto), gastando en otras cosas que no son importantes, que pudieran sencillamente solo manteniendo la burocracia, me refiero a gasto corriente, pago de salarios, viáticos, que no son trascendentales y el gobierno lo que necesita es impactar en la economía”, planteó el economista Martín Barahona en una entrevista concedida a EL HERALDO.

En una publicación del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) exhorta a Finanzas a orientar la utilización de recursos hacia la ejecución de los programas y proyectos aprobados en el presente ejercicio fiscal en lugar de destinar la mayor parte de los fondos al pago de sueldos y salarios o a transferencias corrientes.