En más de L 600 millones se amplió el presupuesto a Defensa y Presidencia

No a todas las instituciones públicas se les elevó la partida, ya que algunas experimentaron reducción de fondos, revisó este rotativo.

Gastos no trascendentales

“A lo mejor se está ejecutando (presupuesto), gastando en otras cosas que no son importantes que pudieran sencillamente solo manteniendo la burocracia, me refiero a gasto corriente, pago de salarios, viáticos, que no son trascendentales y el gobierno lo que necesita es impactar en la economía”, manifestó a EL HERALDO el analista en materia económica, Martín Barahona.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha sugerido la realización de audiencias trimestrales con instituciones públicas como una medida de monitoreo y para garantizar la ejecución presupuestaria de forma oportuna.

La semana pasada, directivos del Congreso Nacional sostuvieron reuniones con las autoridades de varias entidades para revisar el avance de la ejecución presupuestaria hasta el primer semestre de 2024.

De su lado, la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, propuso que “debería de haber una unidad de control y seguimiento para que el gasto corriente no supere los niveles programados de acuerdo al presupuesto que se les ha autorizado, ya que este presiona sobre el déficit fiscal y ese gasto no lo ven reflejado las comunidades en obras”.